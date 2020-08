Malanville, Karimama et Bonou en alerte orange

Les communes de Malanville, de Karimama, et de Bonou sont en alerte orange. Une situation qui peut virer au rouge dans les prochains jours et s’étendre sur d’autres communes telles que Adjohoun, Athiémé, Dangbo, Grand-Popo, Lokossa, Ouinhi, Zangnanado et Zogbodomey. C’est l’annonce faite par les services de prévisions météorologiques.

Selon un communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia, malgré les sensibilisations et les mesures de préparation prises par l’Agence nationale de protection civile et les autorités départementales et communales, certains citoyens continuent de faire preuve d’imprudence en adoptant des comportements à risque.

Pour éviter l’alourdissement des dégâts d’inondation, le ministre de l’intérieur a rappelé aux populations l’observance des consignes ci-après : respecter les mesures prises par autorités politico-administratives ; éviter la surcharge des embarcations et respecter les textes régissant le transport fluivio-lagunaire notamment le port de gilet de sauvetage ; dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque ; appeler en cas de nécessité le 166, numéro vert de la sécurité pour recevoir de l’aide.

Sacca Lafia en appelle au sens de civisme et de responsabilité de tous pour la sécurité des populations.

Depuis quelques jours, des accidents mortels relatifs aux activités de transport fluvio-lagunaire, de pêche, d’exploitation des ressources marécageuses et autres sont enregistrés de part et d’autre dans le pays.

