MTN soutient 125 jeunes pour l’acquisition de motos électriques

MTN Bénin aide plus d’une centaine de jeunes à entrer en possession d’une moto électrique sur le modèle de location bail dans le cadre de son programme‘’21 Days of Y’ello Care’’, édition 2022. Après une série de formations, les bénéficiaires ont été conviés ce vendredi 29 juillet 2022 au Centre Communautaire Eya à une cérémonie de remise symbolique de motos électriques fabriquées par M Auto.

125 jeunes bénéficient du soutien de l’opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin pour l’acquisition de motos électriques sur le modèle de location bail. Cette initiative mise en œuvre dans le cadre de son programme de volontariat ‘’21 Days of Y’ello Care 2022’’, a pour objectif de faciliter aux jeunes prêts à entreprendre, l’acquisition de motos électriques, et surtout d’avoir des compétences utiles pour être autonomes. Retenus suite à la phase de sélection qui a eu lieu le 13 juillet 2021 à Cotonou, ces jeunes ont reçu des formations dans plusieurs domaines tels que l’auto-entrepreneuriat, la sécurité routière, la gestion d’une moto électrique etc. Ils ont été formés par les MTNers, l’Agence Nationale Pour l’emploi du Bénin (ANPE) et le Centre National de Sécurité Routière (CNSR). « Aujourd’hui votre voyage de l’entrepreneuriat commence. Vous allez certainement rencontrer des défis mais au bout de la persévérance vous aurez l’indépendance économique », a affirmé la directrice générale de MTN Bénin. Souhaitant plein succès aux jeunes, Uche Ofodile a remercié les partenaires (l’ANPE, le CNSR et M Auto) qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet.

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Le premier pas a été fait pour vous permettre de créer votre entreprise (…). Je vous souhaite bon courage et vous demande de considérer ce premier pas comme la fixation de nos objectifs que nous avons retenus ensemble », a déclaré le représentant du directeur général de l’ANPE Marcel Afouda. Vous êtes, poursuit-il, des modèles que nous allons présenter très prochainement pour la réussite de vos entreprises.

« Le CNSR a été très heureux d’avoir formé les jeunes sur les prescriptions routières. Désormais nous pensons que c’est une nouvelle génération d’usagers de la route sur laquelle tout le monde peut compter (…) Avec l’éducation routière qu’on leur a donnée, ils doivent être exemplaires en circulation », a indiqué Razack Moutairou, représentant du directeur général du CNSR. Il a saisi l’occasion pour rappeler aux jeunes, la nécessité d’avoir le permis de conduire et d’assurer leur moto.

Hervé Hountondji, directeur des ventes de la société de fabrication de véhicules électriques M Auto Bénin, a félicité les bénéficiaires. « Vous êtes des entrepreneurs mais des entrepreneurs innovants. (…) Vous vous hissez au rang de pionniers entrepreneurs en termes de choix, parce que choisir la mobilité électrique aujourd’hui, c’est d’abord non seulement innover mais aussi respecter l’environnement ». M Auto s’est engagée à accompagner quotidiennement les 125 jeunes pour une bonne utilisation des motos.

Au nom des bénéficiaires, Agossou Zannou a remercié MTN pour avoir pensé à l’autonomisation des jeunes. « Nous vous promettons de bien utiliser ces motos et vous aurez les résultats sur le terrain(…). Nous allons apporter un plus à l’économie nationale », a confié le représentant des bénéficiaires.

MTN Bénin a payé les frais d’entrée de l’acquisition des motos électriques qui s’élèvent à 30.000 FCFA. En lien avec le type de contrat, le bénéficiaire paie tous les jours un montant fixé sur une période de 36 mois et une somme de 1000 FCFA pour la recharge de batterie. Deux nourrices figurent parmi les 125 jeunes bénéficiaires de cette initiative de MTN. Pour avoir suivi le processus jusqu’au bout, la directrice générale de MTN Bénin a décidé de prendre en charge 12 mois de paiement de ces nourrices, et un mois pour tous les autres bénéficiaires.

Heureuse, Jocelyne Abla Noumon, l’une des nourrices est prête à donner un coup de pouce à son commerce. « La moto va m’aider à être efficiente et de satisfaire les clients dans un temps très court », s’est-elle réjouie.

Selon Philippe Goabga, directeur de la Fondation MTN, le programme ‘’21 Days of Y’ello Care 2022’’ a ciblé la jeunesse parce qu’elle constitue la composante principale de notre société. « Ces motos électriques que nous offrons aujourd’hui, sont adaptées à notre environnement. C’est une manière pour nous de prendre en considération l’impact de notre environnement, parce que MTN a pour objectif zéro carbone », a-t-il notifié. Les 125 jeunes, rassure Philippe Goabga, seront suivis par MTN. Ils seront mis en relation avec des entreprises existantes ayant besoin de leur service.

Le projet de MTN Bénin prend en compte 500 jeunes. Le directeur de la Fondation MTN a annoncé le déploiement du projet dans les autres villes. « Nous allons lancer la même activité à Parakou pour permettre aussi aux jeunes de cette région d’avoir aussi l’opportunité. On reviendra vers d’autres villes jusqu’à ce que nous ayons atteint l’objectif de 500 jeunes », a ajouté Philippe Goabga.

“21 Days of Y’ello Care” est une initiative annuelle de volontariat des employés lancée par MTN en 2007. Elle a pour but de garantir un niveau élevé de participation du personnel à des projets sociaux à fort impact dans leurs communautés locales. ». Cette année, le 21 Days of Y’ello Care est étendu jusqu’au 29 juillet 2022. Y’ello Care 2022 est axé sur le thème : « outiller nos communautés pour une reprise économique ».

