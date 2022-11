MTN s’engage à renforcer les compétences numériques des jeunes

Renforcer les compétences des jeunes diplômés et ceux en fin de formation dans le numérique, MTN en fait une préoccupation. Le réseau de téléphonie mobile a lancé mardi 29 novembre 2022, le projet TITA Digital Skills. La directrice générale de MTN-BENIN, Uche OFODILE, le directeur adjoint de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur, Josué AZANDEGBE, le vice-recteur chargé de la recherche scientifique de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Saliou ALIDOU, le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), Urbain AMEGBEDJI, et plusieurs autres personnalités étaient à la cérémonie officielle de lancement à l’hôtel Novotel de Cotonou.

Nombre de jeunes étudiants en fin de formation, et des diplômés au Bénin manquent de compétences dans le numérique. MTN à travers le projet TITA Digital Skills envisage corriger le tir. Le lancement officiel du projet a eu lieu dans la matinée de ce mardi 29 novembre 2022.

Le numérique est un secteur clé de développement, a souligné la directrice générale de MTN-BENIN, fière du lancement du projet TITA Digital Skills. Selon les projections de grandes institutions internationales, plus de 230 millions d’emplois nécessiteront d’ici 07 ans, des compétences numériques, a informé Uche OFODILE soulignant l’importance pour le Bénin de se préparer à ces changements pour lesquels elle rassure de l’accompagnement de MTN. A travers ce projet, MTN entend mettre la lumière sur les compétences des jeunes béninois en vue d’une meilleure insertion professionnelle, a-t-elle confié.

Pour la phase pilote du projet, MTN en portant son choix sur l’Université d’Abomey-Calavi, a su bien choisir, a fait savoir le vice-recteur. Investir dans cette université peuplé de près de 100.000 étudiants, « c’est prendre en quelque sorte tout le Bénin en compte », a ajouté Saliou ALIDOU mettant l’accent sur la lourde charge de l’équipe rectorale. « Le numérique s’impose à toutes les disciplines de formation à l’université d’Abomey-Calavi. C’est l’avenir du monde. Tout ce que nous faisons, c’est avec beaucoup plus nos appareils, ordinateurs, téléphones mobiles, etc », a-t-il expliqué.

A travers l’Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI), l’UAC, poursuit le vice-recteur, forme depuis 2015 des apprenants dans les divers métiers du numérique et du digital. « Le numérique est un secteur qui offre les garanties d’un paysage culturel idéal pour les jeunes aujourd’hui », a-t-il ajouté. Convaincu que le projet TITA impactera très positivement toute la communauté universitaire, Saliou ALIDOU a invité chaque partie prenante à jouer sa partition pour sa réussite.

Le projet TITA Digital Skills selon directeur adjoint de cabinet, représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique va contribuer au renforcement des compétences digitales et professionnelles des jeunes, et faciliter leur insertion professionnelle. C’est une belle initiative qui cadre parfaitement avec la vision actuelle du gouvernement, a souligné Josué AZANDEGBE formulant le vœu qu’elle se pérennise.

Le projet TITA Digital Skills

TITA Digital Skills est un programme destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés des universités publiques. Son objectif consiste à les aider à mieux s’insérer professionnellement à travers le renforcement de leurs compétences numériques et professionnelles. Il s’agit selon le directeur de la Fon dation MTN, de créer une communauté importante d’apprenants engagés, innovants et inspirants. Le projet suivant les explications de Philippe GOABGA, sera directement implanté au sein des universités publiques pour être accessible au plus grand nombre d’étudiants ou de jeunes diplômés. Des salles dédiées aux formations seront équipées. TITA Digital Skills permettra enfin d’avoir une vision sur le long terme en s’engageant sur l’accès aux formations (bourses et co-financement) pendant 5 ans.

La phase pilote de TITA Digital Skills sera lancé en décembre 2022 avec une première phase qui se déroulera de décembre 2022 à mars 2023. 100 bourses de formations seront accordées à de jeunes étudiants qui recevront des formations dans les domaines tels que le Marketing Digital, la gestion de projet, Robotique & IoT, Intelligence artificielle, Entrepreneuriat, conception de projets agritech, Fintech, Blockchain, développement web, data science, etc.

Après cette première phase, une seconde phase de 200 bourses va démarrer en mars 2023 pour prendre fin en septembre 2023. Les bénéficiaires seront sélectionnés suivant un processus bien défini.

F. Aubin AHEHEHINNOU

Quelques images

29 novembre 2022 par