MTN revient sur l’ancienne grille tarifaire de transfert MoMo

L’augmentation de 5% de taxes sur les services de transfert et de retrait d’argent sur le service Mobile Money du réseau MTN n’est plus valide. Le réseau de téléphonie mobile à travers un communiqué informe le public du retour en vigueur de l’ancienne grille tarifaire.

Pour compter de ce lundi 14 mars 2022, les opérations de transfert et de retrait d’argent via MTN MoMo ne seront plus taxées à 5% comme annoncé. Suite à la séance tenue avec l’administration fiscale relative à la situation de ses abonnés, qui ont été affectés par ladite augmentation, MTN a décidé de revenir à sa précédente grille tarifaire.

14 mars 2022 par ,