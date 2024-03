MTN réitère sa solidarité à la communauté musulmane du Bénin

Une délégation de MTN-BENIN, conduite par le directeur Expérience-Client, Marius ADANZOUNON, a rencontré en fin de matinée mercredi 27 mars 2024, les responsables de l’Union islamique du Bénin (UIB) à la mosquée centrale d’Aïdjèdo. Comme l’an dernier, le réseau de téléphonie mobile a soutenu la communauté musulmane en cette période de jeûne de Ramadan avec divers dons.

45 sacs de riz, 40 cartons de sucre, 300 bouilloires, 40 nattes, et 200 chapelets, c’est le don offert ce mercredi 27 mars 2024 par le réseau MTN-BENIN pour soutenir la communauté musulmane pendant le mois du jeûne de Ramadan. Selon le directeur Expérience-Client, il s’agit d’un « geste symbolique » qui s’inscrit dans l’une des valeurs fondamentales du réseau GSM ; celle d’agir avec inclusion. « A MTN, quelle que soit la religion et l’apparence physique de l’individu, il mérite d’être inclus et de bénéficier des avantages d’un monde moderne et connecté », a souligné Marius ADANZOUNON. Il a insisté à l’occasion de la cérémonie de remise du don, sur la nécessité de continuer à promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide, chères à MTN-BENIN.

Au nom de toute la communauté musulmane, le secrétaire général de l’UIB, a exprimé ses remerciements au donateur. « Toute entreprise qui n’intègre pas Dieu, est vouée à l’échec », a souligné l’imam Abdoul DJALIL saluant le geste qui, selon lui, prouve une fois encore que MTN n’est pas qu’une entreprise commerciale. « Elle dispose d’une Fondation qui s’occupe du social ; et le social pour Dieu est beaucoup primé », a déclaré l’homme de Dieu fier de ce que l’amélioration souhaitée l’an dernier, ait été prise en compte. Formulant les vœux de succès et de réussite, il a souhaité encore plus d’effort de la part de MTN l’année prochaine.

La communauté musulmane d’Aïdjèdo et quelques responsables de l’Union islamique du Bénin étaient présents à la cérémonie de remise du don.

