MTN met à la disposition des entreprises les forfaits ACCESS et PREMIUM

Les forfaits ACCESS et PREMIUM sont les nouveaux forfaits MTN PRO mis à la disposition des entreprises. Ils ont été lancés dans la matinée de ce jeudi 05 août 2021 au cours d’une conférence de presse animée par Karel Noutaï, chef des ventes entreprise à l’ancien siège de MTN Bénin à l’avenue Steimetz.

Permettre aux entreprises de booster leurs activités grâce aux nouveaux forfaits extra larges, c’est l’objectif poursuivi par le réseau MTN à travers la mise en place des forfaits ACCESS et PREMIUM. Ils s’inscrivent dans la gamme des services MTN PRO lancés il y a quelques mois. Ces nouveaux forfaits ont été conçus pour répondre aux besoins sans cesse croissants des professionnels en matière d’internet.

Selon le chef des ventes entreprise, Karel Noutaï, ces deux nouvelles offres s’adressent à un public qui a « un grand besoin de consommation internet ». « Aujourd’hui, l’internet est un outil incontestable, incontournable », a-t-il fait savoir.

Pour éditer la facture numérique, indique le chef des ventes entreprise, MTN travaille de jour en jour pour donner beaucoup plus d’accès aux clients. D’où la mise en place des forfaits ACCESS et PREMIUM.

« Nous sommes conscients que tous les clients n’ont pas le même besoin en termes de consommation de data. Il y a de petits clients, il y a des clients qui consomment moyennement, et il y a de gros clients. Aujourd’hui, nous adressons le marché des gros consommateurs d’internet », a expliqué le manager Brand et expérience client. Prisca Dédégbé invite toutes les entreprises ainsi que les particuliers qui ont le besoin d’une connexion fluide de très bonne qualité à se rapprocher de MTN. « Quel que soit leur besoin en termes d’internet, il y a une solution qui répondra et qui correspondra à leur activité avec l’équipent adéquat », a-t-elle rassuré.

Activation des forfaits ACCESS et PREMIUM

Pour activer les forfaits ACCESS et PREMIUM, les clients sont invités à composer *140# et de suivre la chronologie des instructions .

L’offre ACCESS donne droit à 260 Go d’internet haut débit pour un coût de 75.000 francs CFA valable 30 jours.

Avec l’offre PREMIUM, le client a droit à 450 Go pour un coût de 125.000 francs CFA valable 30 jours également.

Quelques images

F. A. A.

5 août 2021 par ,