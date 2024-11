MTN lance la 5G au Bénin

L’opérateur de téléphonie mobile MTN a lancé la 5G au Bénin. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi 22 novembre au Palais des Congrès de Cotonou, en présence des autorités, des responsables de MTN Bénin, des partenaires tcchnologiques et commerciaux et des directeurs généraux des entreprises publiques et privées.

Le leader des services de télécommunications au Bénin, rentre dans l’univers de la 5G commerciale avec le slogan « Plus de vitesses, plus de possibilités ». Le représentant de la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, le directeur de MTN Business Chary Doumbia a fait savoir que la 5G est désormais disponible au Bénin. La ville de Cotonou et d’Abomey-Calavi sont les premières et elle va s’étendre progressivement au reste du pays, a-t-il informé.

« Le lancement de la 5G à MTN Bénin symbolise bien plus qu’une simple avancée technologique et représente pour nous, un nouveau chapitre dans notre engagement à offrir à nos clients et à nos partenaires des solutions innovantes au pointe de la technologie. La 5 G est une amélioration de la connectivité. Car elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités infinies dans le domaine de l’internet, des objets connectés, la réalité virtuelle et la santé numérique. », a fait savoir la directrice des ressources humaines de MTN Bénin, Viviane Sissuh. Profitant de l’occasion pour saluer la contribution du régulateur des télécommunications et du ministère de la Digitalisation du Bénin à cette avancée.

A en croire Boladji ADEOLA, Senior Manager network planning & optimisation, la 5G apporte des solutions dans plusieurs domaines « La 5G amène une plus grande capacité et la vitesse plus grande de jamais vu dans le monde de 4G. Aujourd’hui grâce à 5G, on a jusqu’à 4 fois, 5 ou 6 fois de capacité de vitesse en terme de réponse, en terme de connectivité avec la 5G. La 5G a amené la capacité à nous tous de nous connecter avec une vitesse plus élevée et moins de latence. »

Le déploiement de la 5G a nécessité d’important investissement avec des partenaires techniques comme Huawei et Ericsson. Ces investissements vont se poursuivre pour une couverture de tout le territoire béninois.

« La 5G est une technologie que nous mettons à disposition de tous les béninois, grâce à notre partenariat avec Huawei et Ericsson qui nous amène le meilleur de leur expertise et le meilleur de leur connaissance pour donner vie à cette technologie sur le territoire béninois. », a expliqué la directrice de la Technologie et de l’information, Titilope FAKUADE avant de d’ajouter que ces partenaires qui nous accompagne feront avec nous, de la 5G une réalité partout au Bénin.

Le nouveau routeur 5G est déjà disponible. De Cotonou à Calavi, il y a 80 sites 5G. Les abonnés de MTN ont aujourd’hui la possibilité d’avoir la 5G lorsqu’ils ont les équipements adaptés.

Il faut préciser que MTN a investi plus de 8,5 millions de dollars pour mettre a disposition la 5G au Bénin. « Nous allons continuer à étendre ce réseau 5G au Bénin afin que les béninois du nord du sud de l’est à l’ouest puissent avoir accès à la 5G mais également avoir un usage adapté à leur besoin réel. », a ajouté Mme FAKUADE.

