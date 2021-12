MTN illumine les villes du Bénin

A l’occasion de la fête de Noël et du nouvel an, le réseau MTN a lancé une campagne d’illumination des villes du Bénin. Le top a été donné à Ouidah dans la soirée de ce mardi 21 décembre 2021. La cérémonie d’illumination du carrefour de la porte d’entrée de la cité historique a été marquée par la présence de la directrice générale de MTN-Bénin, Uche Ofodile, du maire Christian Houetchénou, et des cadres et personnalités dont le député, Mathieu Adjovi.

Embellir les villes du Bénin en cette période de fêtes, c’est l’objectif du réseau MTN. Pour la directrice générale, les fêtes de fin d’année sont une occasion d’être en communauté. Et la société qu’elle dirige voudrait être proche des communautés béninoises.

La présence de MTN à Ouidah selon Uche Ofodile se justifie par les potentialités de la ville. « La raison principale pour laquelle nous sommes ici, est que nous croyons au potentiel de Ouidah en tant que cité historique, et nous voulons vraiment faire partie de cet évènement, à l’illumination de la ville pour pouvoir lancer les célébrations de fin d’année », a-t-elle fait savoir.

A en croire la directrice générale de MTN Bénin, l’illumination du carrefour de la porte d’entrée n’est pas un évènement unique. Elle compte « contribuer encore plus intensément » au potentiel de la ville de Ouidah. « Nous voulons annoncer également que nous sommes dans un partenariat très poussé avec la ville de Ouidah, parce que nous croyons en la ville de Ouidah, en sa population, et en son potentiel », a confié Uche Offodile.

Très heureux du soutien du réseau MTN, le maire de Ouidah a remercié la directrice générale pour les engagements pris pour accompagner la ville dont il a la charge. Christian Houetchenou a invité les fils et filles de la cité des Kpassè à faire un bon usage du joyau mis à leur disposition, et surtout, se mettre dans les dispositions futures pour que le partenariat avec MTN soit bien entretenu.

Pour le député Mathieu Adjovi, ce n’est pas un hasard que Ouidah soit choisie comme la première ville. L’illumination du carrefour de la porte d’entrée selon lui, décrit ce qui va se passer les jours, les mois, et les années à venir.

Evoquant les biens culturels qui vont séjourner dans la cité des Kpassè, il observe que la ville sera le « passage obligé » de tous ceux qui du monde entier, voudrons voir ces biens culturels. « Ouidah démarre désormais un cycle d’épanouissement, de tourisme et d’expression culturelle que les fils et filles de la ville doivent accompagner. Le partenariat avec MTN est un partenariat riche de sens, et les populations pourront découvrir les mois, et les années à venir, son contenu », a ajouté le député.

Après avoir vanté les qualités de la ville de Ouidah, il a souligné qu’on ne peut pas développer une ville pareille sans des « gens sûrs », dont MTN. Mathieu Adjovi a invité les uns et les autres à accompagner MTN, à le reconnaître, et à l’intégrer.

Il a pour finir, exhorté les populations à entretenir la place aménagée pour qu’après les fêtes de fin d’année, cela puisse servir pour d’autres évènements à venir, la fête du 10 janvier par exemple.

L’illumination des villes marque le début d’une série d’une longue collaboration avec plusieurs villes phares. Après Ouidah ce mardi, MTN et sa délégation vont se rendre à Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Djougou pour le même exercice.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

22 décembre 2021 par