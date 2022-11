MTN forme les jeunes à l’analyse de données

MTN-BENIN en collaboration avec SAS Training, Courses & Classes a lancé, jeudi 17 novembre 2022, une formation en analyse de données au profit de la jeunesse. A travers cette initiative, le réseau de téléphonie mobile entend exprimer son engagement à proposer des solutions numériques de pointe pour le progrès de l’Afrique.

Dans le cadre des actions de la MTN Skills Academy, une initiative qui vise à promouvoir les compétences numériques pour les emplois numériques au sein des filiales de MTN, une formation a été lancée ce jeudi 17 novembre 2022. Plusieurs centaines de jeunes des 08 filiales du Groupe MTN participent à cette formation sur l’analyse des données.

Selon la Directrice des ressources humaines de MTN-BENIN, la formation va se dérouler en 02 phases. Une première partie qui va durer 06 semaines, et au terme de laquelle les apprenants seront évalués. Les candidats déclarés admis fait savoir Viviane Sissuh, auront la chance de participer à la deuxième phase qui démarre en janvier 2023 pour une durée de 12 mois environ. Cette seconde partie faite de cours en direct, sera animée par des instructeurs au sein de l’académie interne d’analyse de données de MTN.

« Grâce à ce programme, nous contribuons au développement socio-économique du Bénin que nous aimons, en tirant partie de la puissance de la technologie pour autonomiser les jeunes et les femmes et favoriser l’inclusion sociale de tous, en particulier des personnes handicapées », a déclaré la Directrice générale de MTN-BENIN.

Le programme selon Uche Ofodile, accélérera les efforts du réseau GSM pour stimuler la création d’emplois, la productivité et la compétitivité par le biais des compétences numériques et des innovations technologiques.

Joie et satisfaction des candidats

Ce programme de formation selon Smith Kayodé vient à point nommé. Très intéressé par les métiers du numérique, il dit en tirer le maximum. « Ça va faire une bonne complémentarité », a déclaré l’étudiant en Master en mathématique, statistique et économie sûr de pouvoir se démarquer.

Même impression chez Josiane Aballo. Une formation en analyse de données est une bonne initiative. Le numérique est un domaine très prisé, c’est un domaine d’avenir, a-t-elle confié rassurant de sa détermination à œuvrer pour poursuivre l’aventure au terme des 06 premières semaines.

Pour cette première édition de la formation en analyse de données, MTN-BENIN a reçu environ 300 candidatures. Après études des dossiers sur la base de critères bien définis dont l’anglais, 47 candidats dont l’âge varie entre 18 et 28 ans ont été retenus.

La formation se déroule sur les 08 filiales du Groupe MTN, y compris le Bénin.

F. A. A.

