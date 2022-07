MTN à coeur ouvert avec ses abonnés

Les associations de consommateurs et MTN Bénin ont eu, vendredi 15 juillet 2022, une rencontre à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

Informer sur les activités de MTN, les nouvelles orientations et apporter des réponses aux préoccupations de ses abonnés. Tels sont les objectifs de la rencontre tenue entre les associations de consommateurs et le réseau de téléphonie mobile MTN.

Les échanges ont duré 3 heures d’horloge et ont permis aux représentants des abonnés MTN Bénin, d’être mieux informés sur la nouvelle grille tarifaire aménagé avec des réductions sur les services de communications, d’internet et de transfert d’argent.

Les départements du Marketing, de Mobile Money, de la technique et de la satisfaction client de MTN Bénin a renseigné également les associations de consommateurs sur les canaux et les nouvelles facilités mises en par place pour la gestion des plaintes et l’amélioration de la couverture en 2G, 3G, 4G.

Les associations de consommateurs ont fait des propositions visant à faire connaître en langues locales les services et produits de MTN ; à décentraliser les actions du réseau vers toutes les régions du Bénin et à mettre en œuvre plus d’offres adaptées aux besoins des abonnés.

A l’issue des échanges, MTN Bénin et les associations de consommateurs se sont engagés à être plus à l’écoute des abonnés. C’est dans cette perspective que les deux parties envisagent la tenue régulière de ce type de rencontre.

Marc MENSAH



