MTN Bénin investit 10 milliards de francs CFA supplémentaires pour l’autonomisation numérique des populations.

Le gouvernement du Bénin a une vision très claire quant à l’accès pour tous et a entrepris depuis 2016, une série d’innovations dans le domaine du numérique qui a conduit à la numérisation de nombreux services publics.

La transformation numérique se poursuit et, en 2020, la pandémie de COVID-19 a bouleversé la façon de travailler de nombreuses entreprises et particuliers. Le travail à domicile est devenu la norme, entraînant une utilisation plus élevée des données et une accélération numérique.

A MTN Bénin, nous pensons que les populations que nous servons méritent les avantages d’une vie moderne connectée. Et cela a conduit à la modernisation de notre réseau qui a débuté en 2019, l’objectif ultime étant de garantir une belle expérience à nos clients à travers le pays.

Pour cette année 2021, MTN a engagé 10 milliards de CFA supplémentaires d’investissement dans le réseau, axés sur l’extension de la couverture 4G dans tout le pays.

Ainsi, 89 sites verront leur capacité en technologie 4G augmentée, la majorité se trouvant dans la région nord du pays.

A la fin de cette année, 75% de la population sera couverte par la technologie 4G.

"A MTN, nous devons participer à la transformation digitale du Bénin", a déclaré la Directrice Générale de MTN Bénin, Uche OFODILE. "Nous nous sommes fixé comme objectif l’autonomisation numérique de nos communautés. Le Bénin poursuit sa transformation numérique et MTN Bénin y prend une part active. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que chaque Béninois ait un accès équitable à des services qui lui permettent de bénéficier des avantages d’un monde moderne connecté. Notre investissement est en effet le reflet de notre conviction", a-t-elle conclu.

