MEDOM BENIN, champion de la 1ère édition de Startup Challenge de Moov Africa

La première édition du jeu concours Startup Challenge de Moov Africa s’est achevée dans l’après-midi de ce vendredi 11 novembre 2022. MEDOM BENIN a remporté le premier prix grâce à une application d’offre de services médicaux à domicile. C’était à l’occasion d’une finale à l’hôtel Azalaï de Cotonou en présence de plusieurs personnalités dont le Directeur Général de Moov Bénin, des chefs d’entreprises, huissier de justice, et des journalistes.

La startup MEDOM BENIN a remporté le prix, constitué d’un chèque de 03 millions de francs CFA, des lots en nature d’une valeur de 1.800.000 francs CFA, et un billet d’avion sur le Maroc. Ceci, grâce à une plateforme digitale de mise en relation des populations ayant des besoins de services médicaux et ne voulant se déplacer, ou incapables de se déplacer.

RAYNIS SARL occupe la 2e place avec une plateforme de covoiturage appelé RMobility. La startup part avec un chèque de 02 millions de francs CFA, et des lots en nature d’une valeur de 900.000 francs CFA.

DIGITALL FARMER décroche le 3e prix grâce à une solution appelée "Aliments Bénin". La startup obtient un chèque de 01 million de francs CFA, et des lots en nature d’une valeur de 540.000 francs CFA.

Joie et satisfaction pour Fannick AKLE, représentant de MEDOM BENIN. Pour lui, ce prix est la consécration de plusieurs mois de réflexion, de travail destinés à peaufiner la plateforme présentée à l’occasion de Startup Challenge de Moov Africa.

MEDOM BENIN fait-il savoir, est une startup qui travaille sur le territoire béninois depuis 2019. Après la crise de COVID-19, et face aux difficultés liées à la limitation des déplacements, elle a pensé à la digitalisation de ses services pour faciliter la prise en charge des patients à domicile. D’où l’idée de création de la plateforme qui permet au patient où qu’il se trouve sur le territoire national, de chercher un médecin et de l’avoir dans les plus brefs délais.

« C’est un service de proximité qui permet également de rechercher les pharmacies disponibles autour de soi, de faire une demande de service de garde malade spécialisé à domicile, de bénéficier d’un service de transport médicalisé, d’un service de laboratoire, d’un service de télé conseil médical, le tout en un clic », a expliqué Fannick AKLE.

La qualité des services de MEDOM BENIN selon lui, n’est plus à démontrer. La startup travaille avec des professionnels de santé qualifiés et assermentés, qui sont enregistrés à l’Ordre national des médecins du Bénin, a-t-il rassuré.

A propos de Moov Africa Startup Challenge

Moov Africa Startup Challenge est une compétition qui vise à valoriser la créativité et l’innovation des talents au Bénin. Pour cette première édition, des talents ont été identifiés dans les domaines porteurs tels que la santé, la finance, l’agriculture, les villes intelligentes, l’internet des objets et du gaming. L’objectif du jeu est de promouvoir l’entrepreneuriat moderne dans le secteur des nouvelles technologies, d’identifier les startups innovantes à même de représenter le Bénin à l’échelle internationale, et de les accompagner. Lancée le 08 août 2022, la compétition s’est déroulée en plusieurs étapes. Il y a eu la réception des candidatures ; la sélection par un jury de 10 projets innovants ; la présentation des projets lors d’une phase de pitch ; la sélection de 05 startups pour la finale ; la formation et le renforcement des capacités lors d’une phase d’accélération ; et la présentation des 05 finalistes plus section des vainqueurs.

Le jeu concours selon le Directeur Général de Moov Africa, est une initiative qui date depuis trois ans environ. Elle a été décalée en 2019 à cause de la pandémie du COVID-19, a rappelé Omar NAHLI, fier de la finale de cet après-midi. Il s’est dit très émerveillé par la diversité des idées qui se dynamisent chez les jeunes au Bénin. « Moov croit beaucoup en la jeunesse du Bénin, capable de faire beaucoup de choses et de réussir avec brio », a-t-il relevé précisant que les autres candidats n’ont pas démérité.

« Moov Africa croit beaucoup en l’innovation. C’est la raison d’être d’un opérateur télécom, d’un réseau comme Moov Africa Bénin », a souligné le Directeur Général. Omar NAHLI n’a pas manqué de saluer tout le personnel de Moov Africa pour ses efforts quotidiens à donner le meilleur de lui-même, afin d’offrir des services de qualité aux populations.

Le Directeur Général de UAC Startup Valley, l’incubateur qui co-organise l’événement, s’est dit honoré de promouvoir les initiatives créatives de jeunes, et d’assurer la relève et la compétitivité pour la croissance du pays. Il a remercié Moov Africa pour sa confiance et ses ambitions pour le Bénin. « C’est une belle initiative qui vient de commencer », a souligné Macky AGNORO formulant le vœu de la voir se perpétuer afin de permettre à plusieurs autres jeunes porteurs de projets, de pouvoir entrer dans le processus, et de se révéler non seulement au Bénin, mais également dans le monde.

Les 05 autres startups ayant participé à la phase de pitch étaient également présents à la finale. Chaque startup a reçu un routeur wifi 4G et 06 mois de connexion internet comme lot supplémentaire.

Après cette finale, MEDOM BENIN va représenter le Bénin à Casablanca au Maroc lors d’une compétition avec plusieurs autres filiales de Moov Africa.

Pour le responsable développement numérique de MEDOM BENIN, c’est déjà un honneur de défendre les couleurs nationales au Maroc. Il a rassuré d’appréhender cette compétition « d’une manière beaucoup plus forte que Moov Africa Startup Challenge ». « Nous allons travailler pour améliorer, rendre beaucoup plus accessible la solution », a-t-il ajouté comptant sur l’accompagnement de Moov Africa Bénin à ce grand rendez-vous.

