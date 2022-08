MAIS NON, BERTIN KOOVI N’EST PAS FOU !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon d’où vient-il que beaucoup parmi vous dites que la première tâche urgente à laquelle ma Nièce Véronique TOGNIFODE, Ministre en charge de la Solidarité Nationale doit s’adonner à son retour de vacances, est de faire bénéficier à mon Neveu Bertin KOOVI, le même traitement qu’à son cousin Thierry MAJESTY, notre plusieurs fois candidat aux Présidentielles, que les services du Ministère ont soustrait un temps de la circulation comme beaucoup d’autres handicapés mentaux ,pour des soins à l’hôpital Psychiatrique de Jacquot...

Il est vrai que Bertin KOOVI quand il n’est pas en train de délirer devant un plat de riz ou des liasses de CFA en direct sur la toile, se met à écumer les savanes pour parler aux arbres de préférence les irokos. Mais cela ne fait pas du tout de celui qui se réclame docteur économiste fondamentaliste, et entre autres conseiller ou chargé de mission de SASSOU ou de OBIANG, un fou ! La preuve, il apparait même depuis peu comme la plus grande recrue de mon Cousin BIO TCHANE pour son BR, qui a quelques problèmes de digestion de l’UDBN sensée être légalement mangée, même si c’est KOOVI qui fait des gaz très toxiques...

Mais vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces, qui trouvez que votre cousin Bertin aime montrer qu’il mange des flocons d’avoine après avoir brouté l’avoine même du cheval blanc ...

Vote Oncle AGBAYA

