MACRON en tête-à-tête avec TALON

Le président Patrice TALON a reçu dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022, son hôte de marque, le président français, Emmanuel MACRON. Le tête-à-tête annoncé entre les deux chefs d’Etats a cours actuellement à la présidence de la République.



Emmanuel MACRON, président réélu en avril dernier est en visite de travail au Bénin. Il a rencontré ce matin le président Patrice TALON. Selon l’agenda établi, une séance de travail élargie aura lieu après le tête-à-tête entre les deux hommes. Emmanuel MACRON va ensuite visiter l’exposition diptyque « ART DU BÉNIN, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DE LA RESTITUTION À LA RÉVÉLATION », dont la réouverture a été faite le samedi 16 juillet 2022. Suivra le point de presse conjoint au cours duquel des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité sous-régionale, la lutte contre le terrorisme, et plusieurs autres sujets seront abordés.

Avant de s’envoler pour la Guinée en début de soirée, Emmanuel MACRON va se rendre dans l’après-midi au Lycée français, puis à l’Agence de Développement de Sèmè City (Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir).

27 juillet 2022 par ,