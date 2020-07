Lydie Déré Chabi Nah a lancé les épreuves à Toucountouna

Le préfet de l’Atacora, Lydie Déré Chabi Nah, a lancé dans la matinée de ce lundi 06 juillet, les épreuves de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) à l’école urbaine centre de Toucountouna.

Pour cet examen qui se déroule dans un contexte particulier de la pandémie du Coronavirus, le préfet a d’abord et avant tout constaté la mise en place de toutes les mesures barrières contre la Covid-19. « Vous avez donc l’obligation d’observer les gestes barrières aussi bien dans les salles de composition que pendant la pause et même à la maison », a-t-elle rappelé aux candidats et aux surveillants de salles.

Lydie Déré Chabi Nah a par la suite exhorté les candidats à travailler afin de hisser le département de l’Atacora au rang des meilleurs. Au total, 403 candidats dont 197 filles composent à l’école urbaine centre de Toucountouna.

L’autorité préfectorale au cours du lancement, promis de primer les premiers de chaque commune du département. Elle n’a pas manqué de galvaniser les 11 candidats malvoyants et sourds muets de Péporiyakou.

Le directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Atacora, Robert Médard N’Tcha, a exhorté pour sa part, les candidats à la sérénité à lire correctement les épreuves et à répondre convenablement aux questions.

Pour le compte du département de l’Atacora, 10.366 candidats dont 4461 filles composent dans 35 centres.

