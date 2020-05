Luc ATROKPO a voté à l’EPP Yolomahouton d’Agla Figaro

Le maire de la ville de Bohicon Luc Setondji ATROKPO et candidat aux élections municipales et communales dans le 13 ème arrondissement de Cotonou est allé accompli son devoir civique ce dimanche 17 Mai 2020 à 11 heures à l’école primaire publique Yolomahouton d’Agla Figaro.

Il s’est plié aux indications des agents électeurs pour accomplir son devoir civique en toute simplicité. A la fin de son vote, Luc Setondji ATROKPO a apprécié le dispositif renforcé de lutte contre le coronavirus mis en place par le gouvernement pour permettre aux citoyens de voter en toute quiétude.

« D’abord, j’ai une pensée pour les candidats décédés. J’exprime mes condoléances émues à leurs familles et à leurs proches.

Ensuite, j’ai eu l’occasion en votant, de constater la bonne organisation des opérations par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). J’ai constaté surtout la fiabilité des dispositions prises effectivement pour la sécurité sanitaire de tous ceux et toutes celles qui iraient voter. J’invite alors toutes les personnes remplissant les conditions requises, à aller accomplir dans le calme et la discipline, leur devoir civique, en respectant les précautions d’usage contre l’épidémie mondiale.

Que le meilleur gagne », a-t-il souhaité avant de se retirer.

