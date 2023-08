Ls relevés de notes du CEP 2023 délivrés à 0 F

Aucun frais à payer avant le retrait des relevés de notes de l’examen du Certificat d’Études Primaire (CEP), session de juin 2023.

Les Directeurs d’écoles primaires et les Fondés d’écoles privées sont appelés à ne prendre aucun frais auprès des apprenants lors de la distribution des relevés de notes de l’examen du Certificat d’Études Primaire (CEP), session de juin 2023. C’est à travers un communiqué du Ministre des enseignements maternel et primaire, Karimou Salimane.

Le ministre indique que les relevés de notes seront mis à la disposition des Circonscriptions Scolaires et des Directions Départementales des Enseignements Maternel et Primaire.

M. M.

19 août 2023 par