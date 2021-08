Louise Mushikiwabo présente la dynamique de la Francophonie économique

La Secrétaire générale de la Francophonie, S.E. Mme Louise Mushikiwabob présente mardi 24 août 2021, la nouvelle dynamique économique portée par l’Organisation internationale de la Francophonie. C’est à l’occasion la Rencontre des entrepreneurs francophones (LaREF21 - Medef).

La Francophonie économique sera à l’honneur de "La Rencontre des entrepreneurs francophones (LaREF21)" élargie à une vingtaine d’associations patronales francophones invitées par le MEDEF (Algérie, Wallonie-Bruxelles, Cambodge, Cameroun, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Liban, Madagascar, Maroc, Maurice, Monaco, Québec, G-5 Sahel patronal, République du Congo, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie).

A l’invitation du MEDEF, organisateur de LaREF, la Secrétaire générale de la Francophonie, S.E. Mme Louise Mushikiwabo, va présenter à l’ouverture ce mardi, la nouvelle dynamique économique portée par l’Organisation internationale de la Francophonie.

« La Francophonie n’est pas une organisation à vocation économique. Mais, en tant que catalyseur et acteur aux côtés de nos partenaires, je suis convaincue du rôle important de la Francophonie pour renforcer les échanges et les coopérations entre acteurs économiques au sein de l’espace francophone », déclare la Secrétaire générale. La nouvelle Stratégie économique de la Francophonie (SEF) est pour la période 2021-2025. Selon le communiqué de presse de l’OIF, il sera également procéder au lancement des Rencontres qui précèderont le Forum économique de la Francophonie. Le Forum se tiendra en marge du XVIIIe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, prévu les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba en Tunisie.

La première Rencontre du Forum économique de la Francophonie aura lieu le mercredi 25 août 2021. Elle portera sur le thème : « Faire des affaires en Francophonie ». Suivront les rencontres du 21 septembre et du 04 novembre respectivement sur les thèmes : « L’entrepreneuriat de croissance : quelles opportunités de financement ? », « Économie numérique et intelligence artificielle : le défi des compétences ».

Des « Rendez-vous d’affaires en ligne » sont également proposés en langue française et en langue anglaise pour mettre en relation des entrepreneurs intéressés à chercher des partenaires au sein de l’espace francophone.

Les Rencontres du Forum économique de la Francophonie ont pour ambition d’ouvrir des horizons partagés au sein de l’espace francophone en temps de relance économique post-Covid et d’illustrer de manière concrète les opportunités offertes sur le terrain.

