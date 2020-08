Louis Vlavonou lance son ouvrage le 24 août

« La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut », c’est le titre du prochain ouvrage du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou. Il sera lancé le lundi 24 août prochain.

Il s’agit d’une autobiographie dont le Volume I est intitulé : « L’Eglise, la Politique et Moi ». Douanier à la retraite, ancien Secrétaire général de l’ex-Syndicat national de la douane, Louis Vlavonou est membre fondateur du Madep, de l’Union fait la Nation, puis récemment de l’Union Progressiste (UP). Il a été élu pour la première fois député à l’Assemblée Nationale à la 4e législature. M. Vlavonou n’a pas siégé parce qu’il était en fonction à la Douane. Il a laissé sa place à Mathieu Ahouansou, Professeur d’histoire Géographique.

Le 17 mai 2020, Louis Vlavonou est élu président de l’Assemblée nationale du Bénin pour le compte de la 8e législature.

Catholique fervent, il est né à Kokoumonlou, un village de la commune d’Ifangni non loin de Porto-Novo.

Louis Vlavonou est marié et père de plusieurs enfants.

A.A.A

17 août 2020 par