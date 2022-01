Louis Vlavonou élevé au grade de Grand officier

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a été élevé au grade de Grand officier de l’Ordre national du Bénin ce vendredi 15 janvier 2021.

Distinction du président de l’Assemblée nationale. Louis Vlavonou a été élevé au grade de Grand officier de l’Ordre national du Bénin. « Avec fierté et humilité, je voudrais dédier cette distinction qui honore nos combats et nos actions à tout le peuple béninois et plus particulièrement au Président Patrice Talon, Grand Maître de l’Ordre national du Bénin », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Les députés de la huitième législature ont été reçus dans divers ordres de mérite du Bénin. Et ce, en application de la loi n°2002-17 du 07 février 2007 modifiant l’article 2 de la loi n°94-029 du 03 juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre national du Bénin.

« Puisse Dieu le Père Céleste continuer de nous inspirer afin que cette distinction stimule davantage notre énergie, notre dévouement et notre ferme engagement au service de la Nation », ajouté Louis Vlavonou.

La cérémonie de distinction a été présidée par la Vice-Présidente de la République, Mme Talata Chani Zimé, Grande Chancelière de l’Ordre national du Bénin.

