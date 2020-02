Louis Vlavonou accueille une délégation de l’APF

Une délégation de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) séjourne depuis quelques heures au Bénin. Conduite par son président, Amadou Sounmahoro, président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, la délégation a été accueillie par le président du parlement béninois, Louis Vlavonou, dans la nuit de dimanche 02 février 2020 à l’aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Selon le président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Amadou Sounmahoro, sa visite au Bénin fait suite à une réunion de la session de l’APF au Dakar, et il faudrait qu’il en parle avec son homologue béninois. « Nous venons surtout à Cotonou pour une séance de travail avec les autorités béninoises », a-t-il expliqué. L’APF poursuit-il, s’est donné pour mission « d’accompagner les Etats francophones, les Assemblées francophones », a souligné Amadou Sounmahoro. Emettant le vœu que cet accompagnement se passe bien, il a rassuré de la présence de l’APF au Bénin en tant que « organisation internationale », mais pas « en assistance ». « C’est pas au Bénin qu’on va apprendre la démocratie. Nous venons pour nous rassurer que nos frères vont bien et nous rassurer aussi que la démocratie béninoise est toujours l’exemple quelle a toujours été pour l’Afrique », a-t-il indiqué.

La délégation a été accueillie par le président Louis Vlavonou en compagnie du vice-président de la section béninoise de l’APF Assan Seïbou, et de la vice-présidente de la commission des affaires parlementaires, Sèdami Romarique Mèdégan Fagla.

F. A. A.

3 février 2020 par