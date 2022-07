Loi-cadre sur la formation professionnelle soumise aux PTF

L’atelier de consultation des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur l’opérationnalisation de la loi-cadre sur l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) s’est ouvert, jeudi 30 juin 2022, à l’hôtel La Casa Cielo à Cotonou.

Recueillir les propositions des acteurs du secteur privé et du monde professionnel concernés par la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’EFTP sur les points tels que la formation par alternance et l’organisation des stages en entreprise des apprenants en vue d’en tenir compte dans l’élaboration des projets d’application de la loi-cadre sur l’EFTP. Tels sont les objectifs de l’atelier de consultation des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur l’opérationnalisation de la loi-cadre sur l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP).

Il s’agit pour les PTF d’examiner durant trois demi-journées l’ensemble des dispositions de la loi-cadre avec une attention particulière sur la formation par alternance.

A l’ouverture de l’atelier, jeudi dernier, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Monsieur Kouaro Yves Chabi, a fait savoir que le gouvernement s’est doté d’une Stratégie Nationale de l’EFTP assortie d’une loi-cadre qui définit les principes généraux de sa mise en œuvre. « Une commission technique chargée d’élaborer les avant-projets de textes d’application de ladite loi est installée.

Afin de proposer des textes compatibles avec les préoccupations des acteurs concernés, la commission a entrepris une large consultation desdits acteurs notamment sur certaines dispositions de la loi-cadre », a expliqué le ministre.

