Liste des pièces à fournir pour le permis de conduire

Les pièces à fournir par les candidats à l’examen du permis de conduire béninois ont été rendues publiques, mercredi 1er février 2023, par l’Agence Nationale de Transport Terrestre (ANaTT).

Selon une note circulaire en date du mercredi 1er février 2023 de l’Agence Nationale de Transport Terrestre (ANaTT), les pièces à fournir à l’inscription du permis de conduire en République du Bénin sont le Certificat d’identification personnelle (CIP) pour les nationaux et le Certificat d’identification personnelle du résident (CIPR) pour les étrangers ; Certificat de la visite médicale et du Groupe sanguin.

La mise en application de la réforme démarre à partir de la signature de la note circulaire, selon le directeur général de l’ANaTT, Richard Dada.

Le directeur des titres de transport, les chefs annexes et les promoteurs d’auto-école sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application sont instruits à l’effet de la mise en œuvre de la réforme.

M. M.

3 février 2023 par