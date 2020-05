Liste des maires élus le 29 mai

Le processus d’élection des responsables des conseils communaux et municipaux s’est poursuivi ce vendredi 29 mai 2020. L’élection des nouveaux maires a eu lieu dans plusieurs communes du Bénin.

Point des maires élus ce vendredi 29 mai 2020

Commune d’Abomey : Antoine Djedou (UP)

Commune de Zè : Moussa Amadé (UP)

Commune de Klouékanmè : Dieudonné Coffi Gbédjékan (UP)

Commune de Pèrèrè : Abdoulaye Alassane Nouhoun (UP)

Commune de Comè : Bernard Adanhokpé (BR)

Commune de Kalalé : Tidjani Bani Chabi (UP)

Commune de Toucountouna : Tchin-Toya Blaise Békakoua

L’élection des maires a été reportée dans plusieurs autres communes : Sakété, Lalo, Toviklin, Grand Popo, Agbangnizoun, Akpro-Missérété et Cobly.

A.A.A

