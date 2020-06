Plus de mille dossiers réceptionnés dans le cadre de la constitution d’une nouvelle base de données des aspirants au métier d’enseignant ont été rejetés par les services des ministères en charge de l’Education concernés. Les motifs des dossiers rejetés sont entre autres : diplôme non cosigné, diplôme non accepté au corps, diplôme non accepté pour le test de Licence et autres.

5 juin 2020 par