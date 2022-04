Liste des arbitres africains retenus pour Qatar 2022

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié la liste des arbitres africains devant officier les matchs de la Coupe du monde Qatar 2022. Au nombre de 08, ils auront la responsabilité de défendre le sifflet africain à ce grand rendez-vous international de football.



Sur les 08 arbitres africains retenus par la FIFA pour le Mondial qatari, 06 sont à leur première expérience. Il s’agit de Mustapha Ghorbal (Algérie), de Redouane Jiyed (Maroc), et de Balmalk Tessema (Ethiopie). Le Sud-Africain Victor Miguel de Freitas Gomes, le Sénégalais Maguette N’Diaye, et le Congolais Jean-Jacques Ndala vont officier eux aussi pour la première fois, à une Coupe du monde.

Papa Bakary Gassama de la Gambie, et Janny Sikazwé de la Zambie sont les deux anciens auxquels la FIFA a fait appel pour le Mondial Qatar 2022.

Le premier est à sa 3ème participation avec deux matchs (2014 et 2018).

Papa Bakary Gassama a également arbitré deux matchs des JO en 2012. Il a participé plusieurs fois à la CAN.

Le second quant à lui, a officié pour la première fois en 2018. Janny Sikazwé participe pour la seconde fois à une Coupe du monde. Il a officié la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2016.

F. A. A.

