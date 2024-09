Liste des agents du MEMP admis à la retraite

Une liste d’agents de l’Etat, précédemment en service sous la tutelle du Ministère des enseignements maternel et primaire (MEMP), sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, selon les dispositions de l’article 3 nouveau-1 et de l’alinéa 4 de l’article 18 nouveau de la loi n° 2015-19 du 15 novembre 2016 modifiant et complétant la loi 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite.

LISTE 2024 D’AGENTS ADMIS A LA RETRAITE AU MEMP

18 septembre 2024 par ,