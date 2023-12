Liste des 46 médias en ligne autorisés par la HAAC

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a signé mercredi 13 décembre 2023, la convention avec 46 médias en ligne au Bénin. C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par Rémi Prosper Moretti, président de la HAAC, des conseillers et autres responsables de la HAAC, et les promoteurs des médias en ligne concernés.

46 médias en ligne sont désormais reconnus officiellement au Bénin. La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication a signé la convention avec les promoteurs de ces médias ce mercredi 13 décembre 2023. Au total, 26 web télévisions, 16 organes de presse en ligne et 04 radios en ligne ont été autorisés par l’institution en charge de la régulation des médias au Bénin.

Liste des médias autorisés

26 TELEVISIONS

01 ESAE TV

02 SOLEIL LEVANT WEB TV

03 FIRST AFRIQUE TV

04 ISN24TV

05 KULTU TV

06 HC2 TV

07 KDAARA TV

08 DAABAARU TV

09 NORD BENIN TV

10 MORID TV

11 GUERITE TV MONDE

12 NATIONALE TV

13 KINGO TV

14 PLUSPRES TV

15 BLTV

16 CANARD DU NORD TV

17 PLANETE TERRE A TERRE TV

18 BENIN ODD TV

19 BENIN WEB TV

20 ICONE TV

21 ALAFIA TV

22 LA VOIX DU ROUTIER TV

23 SPEEDLINE TV

24 ISMA STUDIO ECOLE

25 BLUEDIAMOND TV

26 LA SIRENE TV

16 ORGANES DE PRESSE ECRITE

27 LE PARAKOIS

28 LE BENINOIS LIBERE

29 AFRICAHO

30 24HEURES AU BENIN

31 L’EXPRESSION

32 MATIN LIBRE

33 LE JOURNAL DE NOTRE EPOQUE

34 LES 4 VERITES

35 L’INVESTIGATEUR DU JOUR

36 LA METEO

37 BANOUTO

38 INEWS AFRICA

39 LE POTENTIEL

40 BOULEVARD DES INFOS

41 LE LEADER BENIN

42 BENIN BEST NEWS

04 RADIOS

43 RADIO ESAE

44 ASSALAM

45 SOTA FM

46 ALLELUIA FM.

