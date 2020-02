Lionel Zinsou condamné à 04 ans d’inéligibilité

La Cour d’Appel de Cotonou a rendu ce mardi 18 février 2020 son verdict dans le dossier de « faux » et de « dépassement de fonds de campagne électorale ».

La Cour a condamné l’ancien premier ministre Lionel Zinsou à 04 ans d’inéligibilité, 06 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 millions de FCFA.

Les juges ont estimé que le chef d’accusation de faux et usage de faux n’est pas constitué. La Cour d’Appel présidé par le juge Justin Gbênameto a reconnu Lionel Zinsou coupable pour le chef d’accusation de dépassement de fonds de campagne électorale lors de l’élection présidentielle de 2016.

Condamné par le tribunal de première instance de Cotonou à 05 ans d’inéligibilité aux élections en République du Bénin et à une amende de 50 millions de FCFA, la Cour d’Appel a réduit la peine d’inéligibilité à 04 ans et l’amende à 05 millions de FCFA.

Avec ce verdict de la Cour d’Appel, l’ancien premier ministre de Boni Yayi ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2021. Lionel Zinsou a désormais une dernière option : celle de saisir le Cour de Cassation.

