Lionel Talon et Moov Africa offrent un weekend d’ambiance à Cotonou

Les jeunes de Cotonou et environs ont passé le weekend du 10 au 11 décembre 2022 dans l’ambiance avec des artistes nationaux et internationaux. C’est dans le cadre du WeLovEya Festival promu par Lionel Talon et le sponsor officiel, Moov Africa Bénin.

Clap de fin, dimanche 11 décembre 2022 à la Place de l’Amazone de Cotonou, sur le plus grand Festival Urbain et Afrobeat de l’année 2022 après deux jours de spectacle.

Sessimè, la fana fana lady ; Togbè Yèton, l’artiste masqué ouvrent le bal des prestations artistiques. Ya Levis, l’ambassadeur de l’amour prend le relais avec des titres comme ‘’Chocolat’’ ; ‘’YSL’’ ; ‘’Nakaty’’ dont les paroles sont reprises en chœur par un public de jeunes en joie. « Cotonou est le meilleur public. Vous êtes vraiment validés », a lancé l’artiste aux spectateurs à la fin de son temps de passage.

Bella Shmurda du Nigéria fera vivre sur scène plusieurs de ses chansons de l’Afrobeat.

La musique urbaine monte ses décibels avec l’entrée en scène de Bobo Wê. Les jeunes chantent et dansent sur un mélange de musique traditionnelle du Bénin à travers les titres comme ‘’Gbaviô min’’ ; ‘Kadawa’’ ; ‘’Edjooor’’ ; ‘’Tchêtoula’’.

Le rap s’invite sur scène avec l’artiste béninois Blaaz.

Ce sera la vitesse supérieure, un public totalement enivré avec l’entrée en scène de Wizikid.

Au total, 25 artistes nationaux dont 12 internationaux ont presté le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022 à la Place de l’Amazone de Cotonou. Il s’agit, entre autres de Niska ; Naza ; Ronisia ; Dibi B ; Manzor ; Ya Levis, Dj Lucky ; Tiakola ; Mula ; Nikanor ; Pamchito…

« Il y a plein d’artistes qui sont passés. C’est show. C’est du boucan. Je dis un grand Merci avec M majuscule au promoteur parce que c’est un spectacle jamais réalisé au Bénin auparavant. Si ça peut se faire chaque année, ce serait bien », a confié Pascal Adoglo un jeune rencontré dimanche 11 décembre sur le festival un peu après 00 heures. « On s’est réjoui. C’est ce que nous voulons en tant que jeunes. Nous aimerions que ça vienne de temps en temps », a indiqué Das, un jeune étudiant.

De milliers de jeunes Cotonois et même le couple présidentiel ont pu se divertir au WeLovEya Festival.

Promu par Lionel Talon, initiateur du Centre culturel et sportif Eya, qui se veut un cadre aux jeunes pour révéler leurs talents, le festival WeLoveEya est parrainé par le meilleur réseau de communication au Bénin, Moov Africa Bénin.

Les ressources provenant du concert WeLovEya sont destinées à la réalisation de Centres Eya à travers tout le Bénin après celui de Cotonou sis à l’ex Place Québec.

Marc MENSAH

12 décembre 2022