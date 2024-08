Lewis Hamilton très satisfait de son séjour au Bénin

Le pilote automobile britannique Lewis Hamilton a passé ses vacances d’été au Bénin. Il s’est réjoui de son séjour à travers un post sur compte Instagram.

Le Bénin est en train de se faire un nom sur la carte mondiale du tourisme en raison de son riche patrimoine culturel et historique de plus en plus révélé par le gouvernement actuel. Ce pays d’Afrique de l’Ouest attire désormais des célébrités du monde entier, comme en témoigne la récente visite du célèbre pilote automobile britannique Lewis Hamilton. « Cela a été des vacances d’été incroyables (…). Tant de bons souvenirs et d’expériences que je garderai avec moi pour toujours. Je suis arrivé au Maroc, au Sénégal, au Bénin, au Mozambique et à Madagascar », a écrit le pilote automobile britannique sur son compte Instagram, mercredi 20 août 2024. Il s’agissait, informe-t-il, avant tout de culture et d’apprentissage de l’histoire de chaque lieu.

« À tous ceux que j’ai rencontrés et à toute la beauté et la nature que j’ai expérimentées, je vous remercie. Je suis éternellement reconnaissant et je pense déjà à la date à laquelle je pourrai revenir bientôt », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas un hasard si des personnalités comme Lewis Hamilton choisissent le Bénin pour leurs vacances. Le pays, sous la gouvernance du président Patrice Talon a fait des progrès remarquables en matière de développement touristique. Des projets et initiatives du gouvernement permettent d’améliorer l’attractivité du Bénin, mettant en avant ses richesses culturelles, naturelles et historiques.

A.A.A

https://www.instagram.com/p/C-8DA9QxNKi/?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

