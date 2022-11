Levée de la suspension des opérations de lotissement dans les communes

Le lotissement dans les communes reprend pour les opérations à clôturer ou à achever, selon un message radio du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale en date du 17 novembre 2022.

Suspendues en novembre 2021 sur instruction du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, les opérations de lotissement sont à nouveau autorisées.

La suspension est levée « pour les opérations à clôturer ou à achever », indique le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à l’attention des maires des communes du Bénin dans message radio en date du 17 novembre 2022.

Toutefois aucune nouvelle opération de lotissement ou de remembrement foncier urbain ne doit être engagée jusqu’à nouvel à ordre, rappelle le ministre Raphaël Akotègnon.

Le gouvernement avait ordonné la suspension des opérations après avoir noté « une certaine tendance à réaliser des opérations outre le cadre autorisé et à brader des domaines appartenant à l’Etat ainsi qu’aux collectivités territoriales ».

Marc MENSAH

LE MESSAGE RADIO DU MINISTRE

