Les usagers de la route face aux désagréments des chantiers à Cotonou

Depuis plusieurs mois, de nombreux travaux de réhabilitation de voies sont en cours sur des axes stratégiques à Cotonou afin de moderniser la ville et de fluidifier la circulation. L’ouverture simultanée de ces chantiers complique le quotidien des usagers, mettant leurs activités à rude épreuve.

Aux heures de pointe, les automobilistes, motocyclistes et autres conducteurs de taxis-motos doivent jongler entre les déviations, les voies réduites et les ralentissements. Et ce, en raison des travaux en cours sur des axes stratégiques à Cotonou dans le cadre de plusieurs projets. Il s’agit notamment du projet de réhabilitation des voies d’accès et de traversées de Cotonou, du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou ou encore de la phase B d’Asphaltage.

Les travaux consistent entre autres à la construction de collecteurs d’assainissement pluvial et d’aménagement ; au renforcement de la structure de la chaussée ; à la reprise de chaussée dont l’état de praticabilité n’offre plus le confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers etc. Les travaux entamés depuis plusieurs semaines et simultanément entraînent des perturbations allant du rétrécissement à la fermeture partielle des chaussées. L’axe carrefour Toyota-Carrefour Etoile ; l’axe carrefour Godomey magasin-carrefour Adjaha ; l’axe église Saint Louis de Gbèdégbé-pharmacie Fidjrossè ; l’axe église Saint Michel-carrefour bourse du travail ; carrefour Air France-Place du souvenir sont entre autres concernés par les travaux. « On perd trop de temps dans les embouteillages. Il faut parfois 30 minutes pour parcourir une distance qui prenait 15 minutes auparavant », témoigne Albert, conducteur de taxi-moto. Les clients, poursuit-il, se plaignent et refusent de payer plus, alors que nous consommons plus de carburant.

Pour Serge, un autre conducteur de taxi-moto, les sociétés doivent accélérer les travaux. « Ce que moi je déplore, c’est que les travaux n’évoluent pas. On veut que les travaux terminent vite », a-t-il ajouté.

Des dispositions prises pour faciliter la circulation

Pour minimiser la gêne occasionnée aux usagers, des voies de déviation ont été mise en place par les sociétés en charge des travaux. Ce qui implique que les usagers doivent respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité, les indications des panneaux de signalement de chantier et les couloirs de circulation provisoires. « Certains ne sont pas du tout patients. Ils cherchent même à faire des dépassements alors que la voie est déjà restreinte. On reste beaucoup vigilant sinon c’est très rapide d’occasionner un accident », a confié Ludovic Gbosa, agent de l’Etat.

Les commerçants qui ont des boutiques sur les axes fermés ne vendent plus. « Avec les travaux nos clients viennent moins puisque la voie ne passe plus devant nos boutiques. Nos ventes ont baissé », a déclaré Solange, revendeuse de divers produits.

Malgré les désagréments actuels, ces travaux sont perçus comme une nécessité pour l’avenir. « C’est pénible maintenant, mais si les routes sont bien faites, ça va améliorer la circulation », a indiqué Nobert Adjé, entrepreneur. À en croire un conducteur de bus Tokpa-Tokpa, une fois les chantiers terminés, on gagnera du temps et les trajets seront plus fluides.

Selon un responsable rencontré sur un chantier à Cotonou, les travaux lancés sont indispensables pour un meilleur cadre de vie. « Nous comprenons les frustrations des usagers, mais ce sont des sacrifices temporaires. Il faut juste patienter. Avec de meilleures routes, les déplacements seront plus rapides et on pourra mieux circuler », a-t-il ajouté.

En attendant l’achèvement des chantiers, les usagers de la route doivent adopter des solutions alternatives, comme l’utilisation de voies secondaires ou l’anticipation des déplacements aux heures creuses. Ces réhabilitations dans la ville de Cotonou vont non seulement améliorer la circulation mais aussi faciliter la mobilité des usagers.

Akpédjé Ayosso

14 février 2025 par