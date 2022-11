Les travaux de protection des côtes béninoises et togolaises lancés

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José TONATO et son homologue togolais, Katari FOLI-BAZI ont procédé au lancement jeudi 03 novembre 2022 à Anèho au Togo, des travaux de protection des côtes entre le Bénin et le Togo. 42 milliards de francs CFA, c’est le montant total de ces travaux qui s’inscrivent dans le cadre du Projet d’Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP).

Les peines des populations habitant les zones côtières du Bénin et du Togo seront bientôt conjuguées au passé. Les travaux de protection de côtière ont été lancés jeudi 03 novembre 2022 à Anèho au Togo. Ces travaux qui s’inscrivent dans le cadre du projet WACA ResIP visent à protéger le segment de la côte allant d’Agbodrafo au Togo, à Grand-Popo au Bénin.

Au Bénin, il est prévu à Hillacondji, la construction de 08 épis, le rechargement en sable des casiers délimités par les épis, le comblement des bras lagunaires en arrière de la dune côtière, et la construction des infrastructures touristiques.

Du côté du Togo, il est prévu la construction de 07 épis en enrochement et le rechargement en sable des casiers délimités par les épis sur la zone d’Agbodrafo. A Anèho, les travaux consistent en la réhabilitation et à l’allongement de 10 mètres de 06 épis construits en 2012, le rechargement en sable des casiers délimités par les épis réhabilités, la réhabilitation et le prolongement de 200 mètres de la brise lame existante d’Anèho. Il s’agit également de la mise en place d’une digue en sable de mer de 700 mètres pour lutter contre les submersions marines, la construction d’infrastructures touristiques, et au comblement par rechargement de sédiments du bras lagunaire mort.

Le coût total du projet est de 42 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

La cérémonie officielle de lancement des travaux a été marquée par la présence de la premier ministre du Togo, Victoire DOGBE.

F. A. A.

7 novembre 2022 par