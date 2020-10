Les travaux de la seconde session ordinaire du CNDS ouverts

Le président du Conseil national du dialogue social (CNDS), Guillaume Attigbé a ouvert ce mardi 20 octobre 2020 à l’INFOSEC, les travaux de sa seconde session ordinaire. « Conciliation et médiation dans les conflits sociaux », c’est le thème retenu pour ces assises qui prendront fin le 06 novembre prochain.

Dans son discours d’ouverture, le président du CNDS, Guillaume Attigbé a souligné que le dialogue social est « le socle de tout développement harmonieux qu’il soit politique ou économique ».

Les travaux de cette seconde session ordinaire fait-il savoir, seront essentiellement consacrés à l’étude et à l’adoption du budget du CNDS exercice 2021. Il sera également question au cours des travaux, de l’examen et de la validation du rapport provisoire de l’étude sur la loi № 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation de contrat en République du Bénin, a expliqué Guillaume Attigbé.

