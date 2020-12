Les travaux de la route Savè-Igbodja, Savè-Oke-Wo avancent à grands pas

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey s’est rendu sur les chantiers de construction de la route Savè-Igbodja, Savè-Oke-Wo et ses Bretelles. Les ministres Jean Michel Abimbola, Eléonore Yayi Ladekan et les députés André Okounlola, Hilaire Adoun, Edmond Agoua ont également fait le déplacement.

L’objectif de la visite est de constater l’évolution des travaux de construction de la route Savè-Igbodja, Savè-Oke-Wo et ses Bretelles. Avant la descente sur le chantier une séance de travail a eu lieu à l’hôtel de ville de Savè afin de recenser les préoccupations des populations.

Le maire ainsi que les députés André Okounlola et Edmond Agoua, ont plaidé pour « des travaux confortatifs, la construction de bretelles additionnelles, la réalisation d’ouvrages spécifiques et l’éclairage de certains axes routiers ».

Le ministre Hervé Hêhomey a donné des instructions à l’entreprise en charge des travaux et aux responsables de la direction générale des Infrastructures pour les diligences à accomplir afin de répondre aux diverses préoccupations.

