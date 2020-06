Les travaux d’extension du parking enclenchés

Les chantiers se poursuivent à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Le gouvernement béninois a entamé depuis quelques jours les travaux de réaménagement et de reconfiguration des accès ainsi que les parkings extérieurs et le Hall départ.

Exécutés par l’entreprise Colas Afrique, les travaux permettront d’avoir une extension du côté parking personnel, une nouvelle zone commerciale, un agrandissement des salles d’embarquement, de nouvelles (04) banques d’enregistrement, de nouveaux blocs sanitaires modernes. Selon Gwalbert Koudogbo, chef de mission du Bureau BEI CORP qui assure le contrôle et la surveillance des travaux, l’idée est de fusionner les deux parkings départ et arrivée pour en faire un, avec deux autres parkings tampons de part et d’autres. « Ça va nous donner à peu près une capacité de près de 700 places pour les véhicules et 400 pour les motos », a-t-il notifié.

« Le gouvernement a souhaité qu’il y ait de sécurité, visibilité, confort et facilité de manipulation au niveau du parking », a-t-il souligné.

D’après le directeur général du groupe Qualiconsult, André Amoussou, « le Hall départ tel qu’il était avant a été doublé en superficie ».

Au terme des travaux, il y aura dans le hall départ, le hall pour les vols internationaux et le hall pour les vols nationaux.

Aussi, des innovations ont-elles été apportées à l’affichage des vols Départ/Arrivée pour les usagers. Il s’agit entre autres du comptage informatisé des passagers par vol, une zone commerciale moderne et attractive et la possibilité de traiter deux vols A330 en même temps.

« Je peux vous dire que c’est pour la première fois je vois autant de travaux mener sur un aéroport », a déclaré Hervé Bretton, directeur général de l’Aéroport de Cotonou.

Le système informatique va permettre d’avoir toutes les informations en temps réel dans tout l’aéroport. Les passagers pourront connaître l’état de leur vol avec un accès à une salle d’embarquement plus confortable.

Les autres travaux démarrés depuis plusieurs semaines avec la Société des Aéroports du Bénin (SAB), en partenariat avec l’ANAC et l’ASECNA sont relatifs à la mise en conformité et de resurfaçage de la piste d’atterrissage de l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou.

Tous ces travaux ont pour but de garantir aux voyageurs la meilleure qualité de services et de remettre l’aéroport de Cadjéhoun aux normes Internationales.

