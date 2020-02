Les travaux Bitumage de l’axe Wadon-Adjarra- Porto-Novo lancés

Le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey a procédé vendredi 21 février 2020 au lancement des travaux de bitumage et d’aménagement de la route nationale RN 36 : Axe Wadon- Adjarra-Porto-Novo et ses bretelles RN 36-Centre de santé de Honvié, Marché Adjarra-RN 1.

La cérémonie a eu lieu sur le site de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Éducation Physique et des Sports (INJEPS), dans la Commune d’Adjarra en présence des ministres Adidjatou Mathys de la fonction publique, de Dona Jean-Claude Houssou de l’énergie et de Salimane Karimou de l’enseignement maternel et primaire et autres autorités.

Fidèle à son ambition de développer le Bénin, le gouvernement de Patrice Talon continue la mise en œuvre des projets qui impactent la vie des populations.

Les travaux de bitumage et d’aménagement de la route nationale RN 36 : Axe Wadon- Adjarra-Porto-Novo et ses bretelles RN 36-Centre de santé de Honvié, Marché Adjarra-RN 1 sont désormais lancés. Evaluée à environ 36 milliards de FCFA, l’infrastructure routière fait un itinéraire total de 18 kilomètres 500.

Les travaux sont confiés à l’entreprise ADEOTI SARL pour une durée de 3 ans.

