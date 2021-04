Les travailleurs de la CSTB en grève dès mercredi

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) projette une grève les 21 et 22 avril prochain. L’annonce a été faite par Nagnini Kassa Mampo Secrétaire général de la CSTB lors d’une rencontre tenue avec les travailleurs à Allada dans le département de l’Atlantique.

« Nous avons décidé d’aller en mouvement, de nous lever dans tous les services, de nous réunir, de faire AG pour dire qu’on n’est pas content, de faire ‘’sit-in’’ les matins pour dire on n’est pas content et de faire grève aussi. On va faire grève pour dire on n’est pas d’accord. Nous voulons que nos problèmes soient réglés pour que nous travaillions bien, pour que nous puissions nourrir nos familles, pour que nous puissions nourrir nos enfants, pour que nous puissions travailler normalement. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire grève à partir de la semaine prochaine », a indiqué Nagnini Kassa Mampo. A en croire le Secrétaire général de la CSTB, une synthèse des revendications a été adressée au ministre de la fonction publique.

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) est élue première des trois centrales les plus représentatives des travailleurs du secteur public et privé lors des dernières élections professionnelles.

M. M.

