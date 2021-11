Les transferts à 0 F entre abonnés Moov Money

Les opérations de transfert d’argent à 0 F et les frais de retrait à partir de 25 F ; c’est désormais possible avec Moov Money. Ces nouvelles offres ont été présentées ce mercredi 17 novembre 2021 par les responsables de Moov Money lors d’une conférence de presse au siège de la direction générale de Moov Africa.

Pour le bonheur de ses clients, Moov Africa Bénin lance une série de nouvelles offres Moov Money. Les abonnés ont dorénavant la possibilité d’effectuer toutes leurs opérations de transfert à 0F et les retraits à des tarifs très bas. Selon Mme Aïssatou Diallo, directrice des opérations et des partenariats d’émission de monnaie électronique, les offres ont été lancées dans le cadre de la campagne ‘’Moov Money casse tout !’’. L’objectif poursuit-elle, est d’accroître l’inclusion financière de la population tout en mettant à leur disposition des services financiers accessibles, fiables et sécurisés.

La première offre est la gratuité des transferts entre abonnés Moov Money. « Désormais se transférer de l’argent entre abonnés Moov Money est entièrement gratuit. Vous ne payez rien pour les frais de transfert », a affirmé la responsable produit Moov Money, Estelle Anyovi. Il s’agit d’une offre permanente sur tous les paliers de 0 F à 2.000.000 FCFA. L’abonné peut bénéficier de cette offre en tapant *855*1*1# ou via l’application Moov Money téléchargeable sur Play store.

Le réseau de téléphonie mobile a également baisé les tarifs des frais de retrait Moov Money. Avec cette deuxième offre promotionnelle, les frais de retrait commencent à 25 FCFA au lieu de 100 FCFA. Cette réduction est faite sur les frais de retrait des paliers de 0 F à 50.000 F. Les frais promotionnels vont de 25 FCFA à 600 FCFA. Les tarifs de retrait des autres paliers de 50.001 à 2.000.000 FCFA restent inchangés.

Moov Money rend aussi la vie facile à ses abonnés lors des transferts d’argent. Selon Estelle Anyovi, Moov Money calcule systématiquement les frais de retraits à payer par le bénéficiaire. L’émetteur peut choisir de les prendre en charge ou non. Cette troisième offre permet en réalité aux abonnés de moins réfléchir sur les frais de retrait et de vite passer à l’action.

« Moov Money, c’est toute une gamme de services variés qui vous permet de payer vos factures, d’envoyer de l’argent à l’international, de payer vos achats dans vos supermarchés, la pharmacie, à la station-service », a déclaré la responsable produit Moov Money. Moov Money offre également la possibilité à ses abonnés d’effectuer des opérations de transfert du compte Moov Money vers la Poste et de la Poste vers Moov Money. L’abonné doit se rendre dans les agences de la Poste pour y souscrire.

A en croire, le directeur Marketing et Communication Mostafa El Houti avec les nouvelles offres, les agents agréés ont toujours les meilleures commissions chez Moov Africa. L’entreprise de télécommunications œuvre chaque jour pour assurer une qualité de service irréprochable à ses clients. La directrice des opérations et des partenariats d’émission de monnaie électronique a invité toute la population béninoise à adopter Moov Money.

Akpédjé A. Ayosso

