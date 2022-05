Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes, ce mercredi 11 mai 2022, en Conseil des ministres au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et (...)

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

11 mai 2022 par

La presse béninoise est encore endeuillée. Mike Diarra de la radio (...)L’ancien député à l’Assemblée nationale, Bernard Lani Davo s’est prononcé (...)Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 11 mai 2022, sous la (...)Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 11 mai 2022 sous la (...)Tout en traitant le changement climatique individuellement, les effets (...)Une statue en métal recouvert de bronze immortalise désormais dans la (...)L’un des avantages de 1xBet est l’abondance de ses promotions. Cette (...)Depuis plus d’une semaine, une spéculation est constatée autour du prix (...)Face à la hausse vertigineuse du prix de la farine de blé et de gasoil, (...)David Koffi Aza, prêtre et professeur de Fâ, science divinatoire, est (...)