Les taxes à payer en février 2022

Les contribuables béninois sont astreints au paiement d’un certain nombre de taxes dans ce mois de février 2022. Déclaration et paiement au plus tard le 10 février. Il s’agit entre autres de :

– Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;

– Taxe sur les Activités Financières et Assurances (TAFA) ;

– Taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés ;

– Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) ;

– Versement Patronal sur Salaires (VPS) ;

– Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB)

– Contribution au Développement Local (CDL) ;

– Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) pour les véhicules mis en circulation pour la première fois au cours du mois précédent ;

– 1er acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU) ;

– 1er acompte de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) ;

– 1er acompte de la contribution des patentes ;

– 1er acompte de la contribution des licences.

Au titre de reversement, on note :

– Retenue à la source de la Taxe sur la valeur ajoutée ;

– Retenue sur les rémunérations versées aux prestataires non-résidents ;

– Retenue à la source de 12% du montant des loyers prélevés par les locataires en ce qui concerne les loyers payés au cours du mois précédent ;

– Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ;

– par les dépositaires des stocks d’hydrocarbures du prélèvement libératoire sur les ventes d’hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées ;

– Prélèvement sur les opérations commerciales des personnes non connues au fichier des contribuables de la DGI.

