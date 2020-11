Les syndicats de la santé rappellent leurs revendications au gouvernement

Le Chef de l’Etat a reçu le 11 novembre 2017 une délégation du collectif des syndicats du secteur de la santé. Dans une déclaration rendue publique, jeudi 19 novembre 2020, à la Bourse du travail, le collectif a fait le point sur le niveau de satisfaction des « engagements et promesses » qui leur ont été faits, il y a trois ans par le gouvernement.

« 11 novembre 2017- 11 novembre 2020 ». Cela fait trois ans que s’est tenue la rencontre entre le chef de l’Etat et une délégation du collectif des syndicats du secteur de la santé. « Que sont devenus les promesses et les engagements trois années après ? », a demandé Soulé Salako, membre du collectif. « Le point doit être fait pour savoir à quel niveau on en est en ce qui concerne les revendications du secteur de la santé », a expliqué Cohovi Detongnon, membre du collectif. Selon les syndicats du secteur de la santé, une vingtaine de préoccupations sont contenues dans le relevé des conclusions de la rencontre qui s’est tenue entre les responsables du collectif et les représentants du gouvernement. Il s’agit, entre autres, de la mise à disposition du rapport de la commission des réformes du secteur de la santé, le rapportage pur et simple de la décision de création d’un comité technique de mise en œuvre des réformes, la mise sur pied d’un comité incluant les partenaires sociaux pour étudier à fond le rapport de la commission, la régularisation de la situation administrative des ACE 2014, l’achèvement des travaux de reversement en ACE au ministère de la santé, la correction de la disparité catégorielle des ACE paramédicaux, l’adoption du statut particulier des personnels de la santé, l’uniformisation des corps infirmiers, la délivrance des cartes ou des numéros d’inscription à tous les agents qui ont produit des dossiers d’immatriculation à la CNSS, la modification des textes en vue de permettre aux ACE de passer les concours professionnels, la tenue des diverses commissions de carrière, le paiement des rappels de salaires aux agents des Fonds Mesures Sociales, la signature du décret portant revalorisation de l’indemnité de logement du personnel paramédical et administratif du ministère de la santé et du Cnhu-Hkm, le paiement des rappels de la prime de risque aux ayants droits, le paiement des rappels de la prime exceptionnelle de motivation au titre de 2007, le paiement des heures supplémentaires, le paiement des 1.25 aux retraités, le paiement des rappels de la prime de rendement et spécifique pour les ACE 2008 avant leur reversement, la remise en cause du plan de formation.

« Sur les 21 revendications, il y a 05 satisfaites, 4 en cours de satisfaction soit 19% et 12 non satisfaites soit 57% », précise la déclaration du collectif des syndicats du secteur de la santé présentée par Adolphe Houssou.

« Au Chef de l’Etat, nous rappelons que les promesses qu’ils nous a faites lors de la rencontre du 11 novembre 2017 ne sont pas tenues », rappellent les conférenciers.

