Les superstitions sur les cheveux

Photo par Cdigitals/Pixabay License

Légende : Les cheveux concentrent de nombreuses croyances

L’être humain est un animal un peu différent des autres, et un des propres de l’homme et de la femme est d’être capable de changer ses actes en fonction de croyances jamais prouvées mais admises par le plus grand nombre. C’est que l’on appelle la superstition, et il en existe de nombreux exemples à travers le monde et ceux-ci changent beaucoup en fonction des différentes cultures du monde entier. Certains sont généraux, comme la peur du chiffre 13 qui porterait malchance, ou plus locaux et spécifiques, comme la croyance en Suède qu’il serait dangereux de marcher sur les plaques d’égout affichant la lettre A.

Il n’est pas un domaine où les superstitions n’existent pas, que ce soit dans le sport, où tous les sportifs ont leur rituel d’avant-match comme Zidane dans sa fameuse pub pour Volvic, ou au poker, où les superstitions sont nombreuses, mais aussi donc pour tout ce qui touche aux cheveux. En fonction du pays où vous vous trouvez, certaines superstitions étonnantes persistent au fil des siècles et, si elles ont toutes leurs spécificités, elles tendent toutes plus ou moins vers une idée commune : celle que couper ses cheveux ne peut se faire n’importe quand.

Du bon moment de se couper les cheveux

En France tout d’abord, beaucoup de croyances associent la Lune avec toute chose qui pousse (tous les jardiniers le savent). Les cheveux, comme les légumes, poussant, leur coupe ou leur entretien est lié aux phases de la Lune. Ainsi, le meilleur moment pour se couper les cheveux serait lors de la pleine Lune, afin de leur donner plus de volume. Si c’est plus de longueur que vous recherchez, ce serait alors lors de la phase montante de la Lune qu’il faudrait aller chez le coiffeur. A l’inverse, se couper les cheveux lors de la Lune descendante entraînerait un ralentissement de la pousse voire une chute des cheveux. Bien que jamais prouvés scientifiquement, ces faits sont véridiques pour la plupart des gens.

Mais les cheveux ont aussi une importance dans bien d’autres cultures. Les mèches de cheveux ne sont-elles d’ailleurs pas un ingrédient indispensable de la magie noire ou blanche ? Au Japon, les gens ne se prêtent jamais leur peigne, car ils estiment que leur chance partira avec lui. Dans de nombreux pays africains, il est déconseillé de se faire couper les cheveux par une femme enceinte car on risque alors de perdre ses cheveux. En Russie, on évite de se laver les cheveux avant un examen car ce serait prendre le risque de voir toutes ses connaissances partir avec le shampoing. En Inde, on ne se coupe pas les cheveux un jeudi ou un samedi, pour des raisons religieuses. En Chine, c’est le jour du Nouvel An qu’il ne faut pas se couper les cheveux, car on éloignerait alors les ondes positives de ce changement d’année. De par leur proximité avec le cerveau et donc l’esprit, les cheveux ont attiré sur eux toutes ces superstitions, jusqu’à la légende de Samson et Dalila où Samson perdit toute sa force après s’être fait couper les cheveux par Dalila.

Photo par katyandgeorge/Pixabay License

Légende : Les cheveux représentent la force et la mémoire

Coupe franche

Si se couper ou se laver les cheveux est donc prohibé à certains moments de l’existence, cet acte peut aussi avoir un symbole fort de régénérescence après un moment difficile. Ainsi, en Argentine, nombre de femmes se coupent radicalement les cheveux après une rupture compliquée, avant un déménagement ou quelconque changement drastique. Le but est ici de laisser son passé derrière soi et de repartir sur des bases saines, tout ça étant représenté par la chevelure.

Photo par Carlos R/CC0

Légende : Se raccourcir les cheveux pour un nouveau départ

Enfin, si toutes ces superstitions s’expliquent et se complètent plus ou moins, d’autres sont franchement opposées. Ainsi, certaines cultures préconisent de ne jamais couper les cheveux d’un nouveau-né avant ses 40 jours, alors que d’autres au contraire disent qu’il faut obligatoirement le faire au 7ème jour après sa naissance. Sans véritable logique, on a aussi souvent tendance à penser qu’un nourrisson naissant avec très peu de cheveux aura ensuite une chevelure fournie.

En résumé, les cheveux sont attachés à de nombreuses superstitions différentes en différents endroits du globe mais la base de toutes celles-ci reste la même : celle qu’il existe un moment spécifique pour se couper les cheveux et d’autres moments où il faut éviter de le faire, que ce soit à cause de la Lune, d’un évènement important le jour d’après ou pour initier un nouveau cycle. Ainsi, savoir prendre soin de ses cheveux, c’est d’abord prendre soin de sa vie et de son futur.

