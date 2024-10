Les sujets à l’ordre du jour de la 2ème session ordinaire au cœur d’une conférence de presse

En prélude à l’ouverture de la 2ème session ordinaire de l’année 2024 à l’Assemblée Nationale, le porte-parole du Président de l’Institution parlementaire, Vitali Boton a animé dans l’après-midi de ce mardi 22 octobre 2024, une conférence de presse pour annoncer les grands sujets inscrits à l’ordre du jour de ladite session.

Par Innocent DEGNIDE

Selon le Porte-parole du Président de l’Assemblée Nationale, Vitali Boton la 2ème session ordinaire qui s’ouvre au Palais des gouverneurs à Porto-Novo le jeudi 24 octobre 2024, constitue une étape essentielle dans la vie du parlement béninois. Elle sera, souligne-t-il, une nouvelle occasion pour les députés de débattre des textes indispensables pour la consolidation de la démocratie et la mise en œuvre des réformes pour le développement au Bénin.

A l’en croire, l’ordre du jour est particulièrement dense et varié, témoignant ainsi de l’engagement de la neuvième législature et de son Président à répondre aux besoins des citoyens. Abordant les grands sujets qui y sont inscrits, Vitali Boton a annoncé plus d’une quinzaine de points tout en soulignant que la liste n’est pas exhaustive.

Il s’agit entre autre, de la présentation du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024, du projet de loi de finances pour la gestion 2025, du projet de loi de règlement pour la gestion 2022, du projet de loi relatif à l’alimentation scolaire en République du Bénin, du projet de loi portant maîtrise d’ouvrage publique en République du Bénin, du projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin, du projet de loi portant dispositions spéciales de procédures relatives à l’organisation de la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions et portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat, du projet de loi-cadre sur la construction et l’habitation, de la proposition de résolution modifiant et complétant le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 90-019 du 27 juillet1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, du projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, du bilan d’activités et la situation financière exercice 2022 de la Caisse des dépôts et de consignations du Bénin, du projet de loi portant autorisation d’adhésion à l’Acte de 1991 de la Convention Internationale de la Protection des obtentions végétales (UPOV), adopté à Genève le 19 mars 1994, du projet de loi portant autorisation d’adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 10 décembre 2008, du projet de loi portant Organisation de l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin, du projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord-cadre signé à Cotonou avec la Banque arabe pour le Développement économique en Afrique (BADEA) dans le cadre de la protection des investissements en République du Bénin, du projet de loi portant autorisation d’adhésion du Bénin au traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées adopté le 27 juin 2013, et bien d’autres sujets.

Les enjeux de la 2ème session ordinaire

Le Porte-Parole du Président de l’Assemblée Nationale du Bénin, Vitali Boton n’a pas manqué de souligner les enjeux de cette 2ème session ordinaire qui s’ouvre jeudi prochain avec les professionnels des médiats conviés à cette conférence de presse. « La deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2024 s’inscrit dans une dynamique de renforcement des institutions et de modernisation des cadres législatifs de notre pays », a -t-il indiqué. Les lois à examiner, précise-t-il, couvrent des domaines clés comme la justice, la santé, l’éducation, l’économie, et les droits humains. Cette session ordinaire de l’Assemblée nationale, renseigne-t-on, marque une nouvelle étape dans le processus de modernisation des lois et des institutions en République du Bénin.

22 octobre 2024 par