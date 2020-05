Les secrétaires généraux de préfectures dotés de matériels roulant

« Un homme, une mission, des moyens », c’est fort de cette assertion que le ministre de la décentralisation, Alassane Séïdou a procédé à la remise de véhicules de fonction aux secrétaires généraux des préfectures ce mardi 12 mai 2020. L’objectif de cette action du gouvernement, est de rapprocher davantage l’administration des administrés.

Ce fut l’occasion pour le ministre de la décentralisation et des collectivités locales, Alassane Séïdou de rappeler que « les secrétaires généraux de départements actuellement en poste ont été nommés par décret 2016-773 du 23 décembre 2016 ». Mais depuis lors, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs différentes missions ne sont pas harmonisées. D’où la cérémonie de remise de matériels roulant afin de leur permettre de mieux assumer leurs fonctions.

Au nom de ses collègues, le secrétaire général de la préfecture du Zou, Julien Wankpo a exprimé toute sa satisfaction au gouvernement. Il a par la suite rassuré le chef de l’Etat et le ministre de la décentralisation à « redoubler d’ardeur et assumer sans faille, la mission à eux confiée sur le terrain ».

La cérémonie de remise de véhicules de fonctions a été marquée par la présence des préfets, des cadres du ministère de la décentralisation.

