Les sages et têtes couronnées dénoncent le comportement des délinquants

A travers un communiqué en date de ce mercredi 11 novembre 2020, les sages, notables et tête couronnées de la commune de Tchaourou ont dénoncé les actes de vandalisme orchestrés par des jeunes manipulés par certains hommes politiques de la localité.

Ces actes selon les têtes couronnées, n’honorent pas la commune de Tchaourou qui est entrain de se construire.

Ce mercredi 11 novembre 2020, des jeunes révoltés ont procédé à la démolition et au saccage de biens publics. La seule maison des jeunes de la localité a été saccagée par des individus qui se réclament être du bord de l’ancien président Boni Yayi, et opposés à une visite du chef de l’Etat Patrice Talon à l’occasion de la tournée nationale qu’il a entamée ce jeudi 12 novembre, selon les informations.

Ces actes selon la Cour Royale, n’honorent pas l’aire culturelle Shabè. Tout en invitant les jeunes gens à la tolérance, les têtes couronnées ont souligné que « le chef de l’Etat est une institution, et demeure le président de tout le peuple béninois ».

Les autorités rassurent que la rencontre prévue avec les sages et le conseil communal de Tchaourou aura lieu comme convenue.

F. A. A.

12 novembre 2020 par