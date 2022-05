Les rois et chefs traditionnels interdits aux activités politiques

Les rois et chefs traditionnels ne doivent plus participer aux activités politiques. Le Haut conseil des rois du Bénin au cours d’une déclaration en fin de semaine, leur a interdit cela.



Les rois et les chefs traditionnels au Bénin ne sont plus autorisés à prendre part aux meetings et autres activités politiques. Ils sont invités à jouer désormais le rôle de vecteurs de paix que leur confère leur statut.

Selon la déclaration lue par le secrétaire général du Haut conseil des rois du Bénin, les gardiens de la tradition doivent œuvrer à la culture de la paix au sein des populations. « La constitutionnalisation de la royauté et de la chefferie traditionnelle au Bénin consacre les chefs traditionnels, les rois et reines comme des modèles de probité et de respect pouvant intervenir dans bien de domaines pour travailler à la promotion du progrès social et de la paix », a souligné Gangoro Suambou. A l’en croire, la présence de chefs traditionnels aux côtés d’acteurs politiques à l’occasion des activités politiques peut porter atteinte à leur crédibilité, et les empêcher de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu.

La constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle opérée par le gouvernement du président Patrice Talon, fait d’eux une institution de l’Etat, a souligné le secrétaire général du Haut conseil des rois.

F. A. A.

9 mai 2022 par ,