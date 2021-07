Les résultats du BAC proclamés ce mercredi

Les candidats à l’examen du Baccalauréat, session de juin 2021, seront fixés sur leur sort ce mercredi 14 juillet 2021. C’est l’essentiel à retenir d’un entretien que le directeur de l’Office du Bac (DOB), Alphonse da Sila a accordé à la presse.

Les résultats de l’examen du BAC session de juin 2021 seront connus ce mercredi. Le directeur de l’Office du Bac, Alphonse da Silva a rassuré les uns et les autres. Tout est enfin prêt pour que les résultats soient disponibles sur le site www.eresultats.bj le mercredi 14 juillet 2021 entre 19h et 20h, a-t-il précisé dans un entretien rapporté par Fraternité.

Au sujet du taux de réussite, respectueux du secret de délibération, Alphonse da Silva n’a voulu avancer aucun chiffre. Il invite les candidats à la sérénité et à éviter le stress.

Après cette première délibération, la 2nde suivie des mentions est prévue pour le 21 juillet 2021 après les épreuves orales et sportives annoncées vers la fin de la semaine.

