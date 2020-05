Elections communales et municipales de 2020

Les résultats dans l’Atacora

Communes Partis politiques et Nombres de sièges

Boukoumbé (19 sièges)

UP : 12

BR : 06

FCBE : 01

Cobly (17 sièges)

UP : 09

BR : 08

FCBE : 00

Kérou (25 sièges)

UP : 11

BR : 04

FCBE : 10

Kouandé (25 sièges)

UP : 09

BR : 10

FCBE :06

Matéri (25sièges)

UP : 12

BR : 13

FCBE : 00

Natitingou (25 sièges)

UP : 12

BR : 13

FCBE : 00

Ouassa-Péhunco (19 sièges)

UP : 06

BR : 08

FCBE : 05

Tanguiéta (17 sièges)

UP : 08

BR : 07

FCBE : 02

Toucountouna (11 sièges)

UP : 07

BR : 04

FCBE : 00

21 mai 2020 par